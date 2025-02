Da diverse settimane i lampioni stradali adiacenti alla Parrocchia di San Riccardo nel quartiere di San Valentino ad Andria sono spenti. Diversi i residenti ed anche associazioni, tra cui in particolare 3Place, che hanno formalmente inviato una PEC di richiesta di intervento al comune di Andria senza ricevere alcun riscontro ma soprattutto senza che nulla sia accaduto. Senza illuminazione, in quelle strade come già denunciato qualche settimana fa in un altro quartiere periferico andriese nei pressi di via Trani, la sicurezza è pari a zero ma soprattutto tornano in azione indisturbati gli sporcaccioni seriali e coloro i quali scambiano le vie cittadine come discariche a cielo aperto. Proprio l’associazione 3Place assieme ai residenti del quartiere di San Valentino ed ai parrocchiani della Chiesa di San Riccardo, avevano svolto due settimane fa una azione di clean up che aveva permesso di raccogliere oltre 300 chili di rifiuti in quell’area in meno di due ore. La necessità di intervento praticamente immediata non è più rinviabile come in diverse altre emergenze più volte sollevate. In più resta anche lo sconforto per segnalazioni arrivate correttamente dai cittadini o da enti che vivono il territorio che però non vengono evase o evidentemente considerate visto il silenzio e le non risposte.