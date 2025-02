Lo scontro al vertice del campionato di Terza Categoria Barletta-Andria-Trani tra la capolista Polisportiva Trani e la seconda in classifica Virtus Andria termina 4-0 per i padroni di casa che al “Capirro Sport Village” vincendo ipotecano la vittoria del torneo. Ma è un risultato bugiardo e frutto degli episodi quello andato in scena per la dodicesima e terzultima giornata di campionato. La squadra di casa che ha investito molto e costruito una squadra per ammazzare il torneo nel primo tempo soffre molto la giovane squadra andriese di mister Salvatore Russo.

La Polisportiva colpisce una traversa col tiro da fuori di Zonno al 16′, risponde la Virtus col calcio di punizione di Memeo al 18′ sulla quale interviene alla grande Crisantemo deviando la sfera in corner. Ma poco dopo avviene un episodio che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Siamo al 26′ e c’è una alla vagante in area di rigore, il portiere di casa Crisantemo in uscita alta colpisce il n. 11 ospite Mauro Acquaviva. Calcio di rigore per la Virtus Andria. Dal dischetto Riccardo Memeo si fa parare la conclusione dall’esperto portiere Michele Crisantemo. L’episodio non turba gli andriesi che giocano bene e mettono in difficoltà la capolista, nonostante ciò la prima frazione di gioco termina a reti inviolate. Il secondo tempo è nettamente diverso dal primo. Al 60′ calcio di rigore per la Polisportiva: dal dischetto Morea non sbaglia. La Virtus va in tilt e in contropiede subisce il raddoppio ad opera di Desimine al minuto 69. Sulle ali dell’entusiasmo i tranesi spingono e trovano un altro calcio di rigore al 75′ dagli 11 metri realizza Giangaspero. Tre minuti più tardi arriva il poker con il neo entrato Erragh. La Virtus tramortita da 4 reti subite nell’arco di 18 minuti vede le streghe, un pò come era successo nel match d’andata quando tutte avvenne nella ripresa con i biancoazzurri andriesi ridotti in 9 uomini e che subirono le reti dei tranesi negli ultimi venti minuti. Il risultato non cambia più e così la Polisportiva Trani vince lo scontro diretto e consolida la prima posizione in classifica.

Ha prevalso la maggiore esperienza dei padroni di casa oltre ad una tenuta nervosa più salda. Una gara sfortunata ma anche caratterizzata dagli errori di gioventù degli andriesi che comunque restano saldamente al secondo posto e nelle ultime due gare di campionato dovranno cercare di consolidare una posizione privilegiata per l’appendice dei playoff. Prossima gara per la Virtus Andria sarà sabato prossimo alle ore 15 tra le mura amiche del “Sant’Angelo dei Ricchi”di Andria contro il Trinitapoli. Servirà subito una reazione per una squadra che certamente esce ferita da questo scontro al vertice ma l’opportunità per riscattarsi c’è e giocando con voglia e determinazione gli obiettivi si potranno raggiungere con tranquillità.

Polisportiva Trani vs VIRTUS ANDRIA 4-0

P.TRANI: Crisantemo, De Lellis, Tortosa, Melega, Marasciuolo, Cafagna, Giangaspero (76′ Erragh), Zonno (89′ Rociola), Desimine (76′ Turitto), Pacini (81′ Partipilo), Morea. A disposizione: Lops, Angarano, Fall, Atif, Landriscina. All. Donato Terrevoli

VIRTUS ANDRIA: Gazzillo, Fortunato (62′ Montrone), Di Bari, Scamarcio L. (62′ Frezza), Moretti (73′ Sipone), Scamarcio D., Fatone, Conversano, Memeo, Scamarcio G. (70′ Caterino), Acquaviva (62′ Sabbar). A disposizione: Leonetti N., Calvano, Martinelli, Leonetti D. All. Salvatore Russo

ARBITRO: Giuseppe Castellana della sezione di Barletta

MARCATORI: 60′ Morea su rigore, 69′ Desimine, 75′ Giangaspero su rigore, 78′ Erragh

NOTE: ammoniti Giangaspero, Morea, Desimine, Crisantemo (PT), Scamarcio D., Scamarcio L., Frezza (VA)