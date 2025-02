La scuola ha un ruolo cruciale nella trasmissione della memoria e nell’educazione dei bambini ai valori fondanti della nostra società. Approfondire la conoscenza della Shoah e delle sue implicazioni storiche e umane, comprendere l’importanza di preservare la memoria per evitare il ripetersi di tragedie simili, imparare a riconoscere e contrastare ogni forma di discriminazione e razzismo, sono stati gli obiettivi del progetto didattico, dal titolo “Sinagoghe, Giudecche e Shoah”, realizzato dai bambini delle classi quarte della scuola primaria “G. Verdi” con l’aiuto dell’esperto Enzo Covelli.

Il progetto ha previsto diverse fasi. Il punto di partenza è stato il libro “Il violino di Auschwitz” di Anna Lavatelli, una narrazione toccante che racconta la storia di una bambina ebrea, appassionata di musica, che trova una ragione per vivere e sperare grazie al suo violino, nonostante le atrocità vissute nel campo di concentramento.

La visita al quartiere ebraico di Trani e poi alla sua sinagoga, con l’ausilio di una esperta guida, ha consentito agli alunni di vedere con i propri occhi i simboli ebraici e i luoghi in cui gli ebrei vivevano, lavoravano e pregavano.

L’illustrazione ai genitori del racconto attraverso la tecnica giapponese del kamishibai, una forma di narrazione per immagini, ha consentito di rafforzare il messaggio educativo e di promuovere una riflessione condivisa sulla memoria e sui valori connessi.

L’intero progetto, dunque, ha avuto un forte impatto sui bambini perché ha permesso loro di riflettere sull’importanza di non dimenticare il passato, per creare una società più giusta, più inclusiva e per costruire un futuro di pace, un futuro migliore per tutti! «In questo modo, la memoria non diventa solo un ricordo, ma una guida per le generazioni future», ha commentato il dirigente scolastico Grazia Suriano.