«Come l’anno scorso e come l’anno prima, Andria – secondo Legambiente – risulta essere la città più inquinata di Puglia. “Mal’aria di città” è la campagna di Legambiente che analizza i dati del 2024 nei capoluoghi di provincia in Puglia e in Italia sia per quanto riguarda i livelli delle polveri sottili (PM10) che del biossido di azoto (NO2). E Andria primeggia, nuovamente e tristemente, come maglia nera sia negli sforamenti di PM10 che di NO2 (dove Andria è persino tra le prime 20 città in Italia). Un triste primato per Andria a cui si aggiunge, ricordiamo, l’essere tra le prime 10 città in Italia dove la Tari costa di più».

Una nota stampa a firma del Dott. Sabino Napolitano Coordinatore Cittadino FDI Andria dopo i due report di Legambiente e Greenpeace. «Tutte “medaglie” di cui gli andriesi dovranno tenere conto nelle valutazioni fatte, e da fare, nei confronti di una Amministrazione Comunale, e di una maggioranza a guida PD, che fa acqua da tutte le parti. Ancora una volta, come è anche indicato nel rapporto, si farà riferimento, certamente, come causa maggiore di tale preoccupante e serio livello di inquinamento, al cantiere dell’interramento ferroviario. Ma non crediamo che ciò possa rappresentare un’attenuante nelle responsabilità di chi sta amministrando la nostra città».