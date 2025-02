«L’inaugurazione di un nuovo reparto di Medicina Interna nell’ospedale “Bonomo” è sempre una buona notizia. Migliorano i servizi per i cittadini e si rendono gli ambienti più vivibili. Bene anche i 24 posti letto e la particolare attenzione alle malattie acute. Gli auguri di buon lavoro al dott. Salvatore Lenti direttore del reparto». Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera a margine dell’inaugurazione del reparto di medicina interna all’Ospedale Bonomo di Andria.

«Auspico come onorevole del territorio che ci sia da parte della Regione Puglia una velocizzazione per il nuovo ospedale. In altre zone della Puglia i nuovi ospedali previsti sono stati completati e stanno per essere inaugurati, da noi invece tutto è ancora fermo alle fasi preliminari -conclude la parlamentare andriese-. Bene il rinnovo dei reparti al Bonomo, ma non devono distogliere da quello che è l’obiettivo primario di tutti: l’apertura di una nuova struttura su Andria che possa servire tutto il territorio della Bat».