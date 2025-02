La consigliera regionale del M5S Grazia Di Bari ha partecipato oggi all’inaugurazione del nuovo reparto di Medicina Interna dell’ospedale Bonomo di Andria.

«In questi anni mi sono battuta in prima persona – ha dichiarato Di Bari – per il potenziamento dell’ospedale Bonomo e perché le risorse già appostate per ripristinare il terzo e sesto piano del nosocomio fossero impegnate. Grazie a quei sei milioni di euro abbiamo riaperto prima il reparto di urologia, un’eccellenza a livello nazionale, pediatria lo scorso dicembre, e oggi medicina interna. Grazie alla riqualificazione ci sarà un numero maggiore di posti letto, di cui 4 ‘High Care’ in terapia sub intensiva per un monitoraggio continuo dei parametri anche da remoto, spazi più confortevoli per pazienti e personale e attrezzature più moderne. Dalla scorsa legislatura sostengo la necessità di potenziare il Bonomo fino a quando non avremo il nuovo ospedale. Parliamo di un presidio fondamentale non solo per i cittadini andriesi, ma per l’intera provincia. Giornate come questa testimoniano che siamo sulla strada giusta».