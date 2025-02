Continua la striscia positiva della Virtus Andria che al “Sant’Angelo dei Ricchi” batte per 2 a 0 l’Atletico Bisceglie e centra la quinta vittoria di fila. Opposti alla formazione biscegliese ultima in classifica ma rinnovata per due terzi rispetto alla gara di andata, i biancoazzurri hanno offerto una prova precisa e senza sbavature.

La squadra di mister Salvatore Russo sblocca il match al minuto 22 quando da un corner battuto da Sabbar è lesto Raffaele Moretti a svettare di testa e a battere l’estremo difensore ospite, Di Gennaro. Seconda rete consecutiva per lui dopo quella messa a segno sabato scorso sul campo della New Carpediem. L’Atletico Bisceglie cerca di reagire ma la Virtus è attenta e determinata. Infatti al 39′ Conversano serve Gianmarco Scamarcio che in area di rigore viene messo a terra da un difensore ospite, è calcio di rigore che capitan Fabio Conversano realizza con freddezza portando i suoi su un rassicurante 2-0. Seconda rete stagionale per il n. 8 biancoazzurro (la prima l’aveva messa a segno nella gara di andata vinta a Bisceglie per 3-1). Virtus Andria che chiude la prima frazione di gioco in doppio vantaggio. Nella ripresa la gara è sempre viva e piacevole con gli andriesi che mantengono il pallino del gioco contro un Atletico Bisceglie ordinato ma che non ha quasi mai impegnato il portiere di casa, Gazzillo. Termina 2-0 per la Virtus Andria con i biancoazzurri che proseguono il momento positivo centrando tre punti importantissimi e salendo a quota 24 punti in 11 gare disputate. Una vittoria meritata che conferma la squadra andriese al secondo posto a -2 dalla capolista Polisportiva Trani.

Sarà decisivo il match di domenica prossima al “Nicola Lapi” di Trani quando la Virtus sarà ospite proprio della Polisportiva. Una gara nella quale molto probabilmente potrebbero decidersi le sorti dell’intero torneo, visto che mancano soltanto tre giornate alla fine della regular season.

VIRTUS ANDRIA vs Atletico Bisceglie 2-0

VIRTUS ANDRIA: Gazzillo, Montrone, Fortunato, Frezza (77′ Scamarcio L.), Moretti, Scamarcio D., Fatone (74′ Caterino), Conversano (91′ Martinelli), Memeo, Scamarcio G. (81′ Leonetti), Sabbar (88′ Calvano). A disposizione: Losappio. All. Salvatore Russo.

ATLETICO BISCEGLIE: Di Gennaro, Cassanelli, Amoruso (66′ Barile), Zagaria (70′ Giannattasio), Leuci, Souza De Oliveira, Ferrante, Ancler (64′ La Notte), Mastrototaro, Di Pinto (56′ Brindicci), Liso. A disposizione: Favuzzi, Loconte. All. Francesco Preziosa.

ARBITRO: Giuseppe Pio Sorice della sezione di Molfetta

MARCATORI: 22′ Moretti, 39′ Conversano su rigore

NOTE: ammoniti Scamarcio G., Memeo, Conversano, Fortunato (VA), Zagaria, Liso, Ancler (AB)