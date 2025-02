Due edifici sacri nel cuore della città di Andria, demoliti nel 1938, e adesso restituiti alla memoria collettiva, grazie ad una lastra in pietra, realizzata esattamente nel luogo dove sorgevano un tempo. È il dono del Rotary Club “Castelli Svevi” alla comunità andriese per ricordare la chiesa ed il convento abitato dal 1582 e fino al 1914 delle monache Benedettine, nell’attuale Piazza Duomo. Un omaggio da parte della grande famiglia rotariana, in linea con quello che da sempre è uno dei suoi obiettivi: la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio.

Presente alla cerimonia di scoprimento della lastra, il vescovo della Diocesi di Andria, Monsignor Luigi Mansi.

Una pietra per ricordare: questo lo scopo dell’iniziativa promossa dal Rotary Club, con l’intento di far riscoprire alla città di Andria un pezzo della sua storia.

