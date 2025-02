E’ stata prorogata al 10 febbraio 2025 la scadenza delle domande di voucher per il trasporto degli alunni con disabilità.

Come noto, è stato pubblicato il bando per l’assegnazione di voucher finanziati con il Fondo di Solidarietà Comunale a famiglie con minori disabili privi di autonomia residenti nel Comune di Andria. C’è tempo per presentare le domande fino al 10 febbraio 2025: è aperta la procedura per la concessione di voucher/contributi alle famiglie, finalizzato a sostenere l’onere economico sopportato dalle medesime per la gestione in proprio del trasporto scolastico degli studenti con disabilità. Il voucher è destinato esclusivamente alle famiglie residenti nel territorio urbano e sub-urbano della Città di Andria che abbiano organizzato autonomamente il trasporto scolastico per il/i figlio/i minore/i disabile/i, privo/i di autonomia frequentante nell’anno 2024 (A.S. 2023/2024 gennaio-giugno e A.S. 2024/2025 settembre-dicembre) la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

«Abbiamo previsto un rimborso forfettario per i genitori degli alunni diversamente abili della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, che provvedono autonomamente ad accompagnare i propri figli a scuola – chiarisce l’assessore alla Sicurezza, con delega alla Mobilità, Pasquale Colasuonno – È un piccolo aiuto per sostenere i costi di mobilità. Si tratta di 50 euro al mese per tutti e 9 i mesi che compongono l’anno scolastico. Non è tanto, ma è il segno che l’Amministrazione comunale, pur con le sue limitate risorse, c’è».

La richiesta può essere fatta on line tramite questo link:

Erogazione di voucher finalizzato a sostenere l’onere economico per la gestione del trasporto scolastico degli studenti con disabilità | Sportello Telematico Unificato