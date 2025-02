L’Assessorato al Futuro, in collaborazione con gli Operatori Volontari di Servizio Civile attualmente impegnati nei progetti “In Reading 2023” e “Monitor 2023” del Comune di Andria, organizza una giornata di “Info Day” per presentare i progetti di Servizio Civile realizzati presso le sedi del Comune di Andria (settori Biblioteca e Ambiente) a partire dal prossimo settembre e per i quali sono già aperte le candidature.

L’”Info Day” si terrà presso la Biblioteca Comunale “G. Ceci”, sita in piazza Sant’Agostino n. 5, il giorno 5 febbraio 2025, dalle ore 18.00 alle ore 19.00. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che siano interessati a scoprire le opportunità offerte dal Servizio Civile Universale 2025. Durante l’”Info Day”, organizzato in forma seminariale, sarà possibile ottenere informazioni dettagliate sui progetti attivi e sulle modalità per presentare la propria candidatura al nuovo bando 2024, il cui termine di scadenza è fissato alle ore 14:00 del 18 febbraio 2025.

I partecipanti potranno incontrare gli Operatori Volontari attualmente in servizio, che condivideranno la loro esperienza diretta, e ricevere tutti i chiarimenti necessari per intraprendere questo percorso di crescita personale e professionale, che offre l’opportunità di impegnarsi attivamente per la comunità e acquisire competenze utili per il futuro.

«In continuità con quanto ci eravamo impegnati a fare lo scorso anno – fa sapere l’Assessora al Futuro con delega alle Politiche Giovanili, Viviana Di Leo – anche per il 2025 questo assessorato non solo ha rilanciato la proposta del Servizio Civile Universale, ma ha anche ampliato l’offerta: sono infatti tre i settori su cui vogliamo puntare, cultura, ambiente e socio–sanitario. I giovani che saranno scelti, attraverso selezione pubblica, saranno coinvolti in attività relative a questi ambiti e saranno destinatari di attività di formazione specifica».