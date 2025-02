E’ il secondo italiano ai Campionati nazionali under23: Nicola Lomuscio, classe 2003, tesserato con L’Avis Barletta questa mattina è arrivato secondo nella 5000m di marcia categoria “Promesse uomini” chiudendo la gara con un crono di 20:07.55.

Un ottimo avvio per il nuovo anno che ha visto il cambio di società per il giovane marciatore andriese.

«Contento a metà per la gara, era fatta per il primo posto. L’importante però è che io e il mio allenatore siamo sicuri del percorso che stiamo facendo», ha sottolineato Lomuscio che adesso guarda già ai prossimi appuntamenti con qualche sogno nel cassetto: «Continuiamo a lavorare in vista della finale a oro dei campionati di società, ma speriamo anche in una convocazione in nazionale per gli europei Under23 in Finlandia».