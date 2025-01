L’IISS “R. Lotti – Umberto I” di Andria si conferma un punto di riferimento nella provincia BAT per formazione tecnica e professionale, ottenendo ottimi risultati nell’edizione 2024/2025 della classifica Eduscopio, curata dalla Fondazione Agnelli.

Ormai principale riferimento nazionale per tantissimi studenti e per le loro famiglie, Eduscopio offre un’analisi approfondita delle scuole superiori, mettendo in evidenza le migliori opzioni per licei, istituti tecnici e professionali. L’idea di fondo del progetto è valutare gli esiti successivi della formazione secondaria, i risultati universitari e lavorativi dei diplomati, per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono. Per farlo eduscopio.it si avvale dei dati amministrativi relativi alle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati, raccolti direttamente dai Ministeri competenti.

L’istituto “R. Lotti – Umberto I” si distingue per l’elevato indice di occupazione dei suoi diplomati nei primi due anni dal conseguimento del titolo, consolidando il suo ruolo di scuola d’eccellenza per l’inserimento lavorativo. In particolar modo, l’Istituto Tecnico Agrario, con il 62,76%, si classifica al primo posto nella provincia BAT per indice di occupazione degli studenti, ossia coloro che hanno lavorato almeno sei mesi entro i primi due anni dal conseguimento del diploma.

L’indirizzo Tecnico per il Turismo si distingue con un tasso di occupazione del 44,04% e un significativo 39,39% di coerenza tra titolo di studio e qualifica professionale, posizionandosi al primo posto nella provincia BAT per quest’ultimo indicatore. Ottimi risultati anche per il Professionale per i Servizi Commerciali, che registra un tasso di occupazione del 46%, confermando la validità del percorso formativo nell’inserimento lavorativo dei diplomati.

«In un momento di mismatch del mercato del lavoro, dove paradossalmente le aziende fanno fatica a trovare lavoratori con adeguate competenze, verificare questi alti tassi di occupabilità a breve termine non può che gratificarci particolarmente. Scegliere il “Lotti – Umberto I” significa investire in una formazione solida e orientata al futuro – dichiara Pasquale Annese, dirigente scolastico dell’IISS “R. Lotti – Umberto I” –. Grazie a percorsi innovativi, attività laboratoriali, PCTO di qualità sin dal secondo anno e collaborazioni con il mondo del lavoro, l’istituto offre opportunità concrete per formare professionisti qualificati e pronti ad inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro».