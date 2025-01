In occasione dell’incontro di calcio tra le squadre S.S.D. Fidelis Andria 2018 e Nocerina, valevole per il Campionato di Serie D, girone H, in programma domenica 2 febbraio alle ore 15.00 presso lo stadio comunale “Degli Ulivi” di Andria, il Prefetto di Barletta – Andria – Trani Silvana D’Agostino, in conformità alle determinazioni del C.A.S.M.S. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ed all’avviso espresso al riguardo dalle Forze di Polizia, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno, al fine di assicurare la piena tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento dell’incontro.