La Virtus Andria vince ancora. I biancoazzurri di mister Salvatore Russo inanellano la quarta vittoria di fila e balzano a quota 21 punti nel girone BAT di Terza Categoria. Al “Manzi-Chiapulin” di Barletta si gioca l’anticipo al sabato della terza giornata di ritorno, la Virtus è ospite dei padroni di casa della New Carpediem. La squadra di casa, penultima in classifica in un girone a 8 squadre ha ancora giuste velleità di raggiungere il quinto posto e cioè la zona playoff ma la Virtus a -2 dalla capolista Polisportiva Trani vuole vincere per mettere pressione alla corazzata tranese.

Il match nel primo tempo viene sbloccato al 26′ quando da azione d’angolo è Raffaele Moretti a trovare la stoccata vincente in area e a portare in vantaggio la Virtus Andria. Il primo tempo termina con gli andriesi in vantaggio di misura. Nella ripresa la gara si mantiene piacevole e agonisticamente valida. al 73′ la New Carpediem resta in dieci uomini per l’espulsione per somma di ammonizioni di Moukhlis. Così al 76′ il neo entrato Karim Sabbar per la Virtus si inventa un gran gol da fuori che porta i suoi sul doppio vantaggio. Terza rete in campionato per lui. La squadra di casa non demorde e impegna severamente in un paio di occasioni il portiere ospite Davide Gazzillo all’esordio con la maglia della Virtus che si supera con due ottimi interventi a dire di no agli avanti neroverdi. Al minuto 89 tuttavia la New Carpediem trova la rete che dimezza lo svantaggio con il capitano e mister della squadra Savino Curci che di testa tutto solo in area batte Gazzillo. La rete dei padroni di casa mette un po’ in apprensione gli andriesi che soffrono un po’ ma al 94′ riescono a trovare la rete che chiude la contesa con Emanuele Fortunato (classe 2007) anche lui neo entrato in campo che segna un bel gol servito da un altro calciatore entrato dalla panchina (Martinelli). Termina 3-1 per la Virtus Andria, dunque che prosegue e continua a far bene in questo campionato.

Prossima gara sarà domenica prossima al “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria contro l’Atletico Bisceglie.

NEW CARPEDIEM vs VIRTUS ANDRIA 1-3

NEW CARPEDIEM: Cataldo, Moukhlis, Rizzi Ga., Paradiso (77′ Rizzi Giu.), Corcella (75′ Bosso), Digiacomantonio, Farano, Scravaglieri, Parente, Curci S., Damato. A dispozsizione: Paolillo, Dinuzzi, Divincenzo, Iurilli, Curci C.. All. Savino Curci.

VIRTUS ANDRIA: Gazzillo, Montrone (83′ Fortunato), Scamarcio L., Frezza, Moretti, Scamarcio D., Fatone (68′ Caterino), Conversano (90′ Martinelli), Memeo, Scamarcio G. (85′ Leonetti D.), Acquaviva (64′ Sabbar). A disposizione: Leonetti N., Marcellino, Calvano. All. Salvatore Russo.

ARBITRO: Michele Corvasce della sezione di Barletta

MARCATORI: 26′ Moretti (VA), 76′ Sabbar (VA), 89′ Curci (NC), 94′ Fortunato (VA)

NOTE: espulso Moukhlis (NC) al 73′ per somma di ammonizioni. Ammoniti: Bosso (NC), Scamarcio L., Scamarcio D., Acquaviva, Leonetti D. (VA)