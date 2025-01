Nei giorni scorsi, una delegazione dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Barletta ha consegnato al Questore della Provincia di Barletta Andria Trani l’attestato di “Socio Onorario”.

Il conferimento della nomina, nata in considerazione della proficua collaborazione tra l’ANPS e la Polizia di Stato, è il risultato dei risultati conseguiti in continua sincronia nelle attività di gestione dell’ordine e sicurezza pubblica nella sesta provincia pugliese.

L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS) nasce come Associazione del Corpo delle Guardie di PS il 30 settembre del 1968. Ne fanno parte i poliziotti in quiescenza e in servizio, soci simpatizzanti, onorari, benemeriti e sostenitori.

L’obiettivo principale dell’Associazione è custodire il patrimonio storico-culturale creato dai soci “anziani” per trasmetterlo alle nuove generazioni e, allo stesso tempo, preservare le tradizioni ed i valori della Polizia di Stato, mantenendo sempre vivo il legame di reciproca solidarietà.

Nell’occasione, il Presidente della Sezione ANPS di Barletta, dott. Antonio Corvasce, Commissario Capo della Polizia di Stato in quiescenza, ha espresso la propria gratitudine al Questore BAT, Alfredo Fabbrocini, per la vicinanza la condivisione dei princìpi e degli ideali di cui l’ANPS stessa è portatrice.