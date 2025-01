La Provincia Bat conferma la sua contrarietà alla realizzazione di un deposito nazionale per le scorie radioattive nel Parco dell’Alta Murgia e in località confinanti con il comune di Spinazzola, aree individuate e ritenute idonee dalla SOGIN, la società dello Stato Italiano responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi. Questa mattina il consiglio provinciale ha votato all’unanimità il proprio parere contrario all’insediamento poiché ricadrebbe in aree protette e di particolare pregio naturalistico comportando, inoltre, gravi rischi per l’ambiente, la salute pubblica e l’economia locale. Relatore della delibera – che sarà inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente, alla Regione e ai Comuni interessati – il vicepresidente della Provincia, Lino Di Noia.

