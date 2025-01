Dopo la denuncia di domenica scorsa e la replica arrivata ieri da parte degli assessori Loconte e Di Bari per l’amministrazione comunale di Andria, è giunta una controreplica ma questa volta a nome della Polisportiva Città di Andria di cui sia l’Atletica Andria che l’Audax fanno parte e che gestisce per l’organizzazione ordinaria tre strutture sportive della città tra cui anche il Palasport di Corso Germania.

«In merito alla segnalazione non pervenuta alla sala operativa della P.M. ci preme sottolineare che in una situazione di urgenza la priorità delle associazioni va alla risoluzione immediata del problema, chiamare la P.M. non avrebbe permesso in tempi brevi di raccogliere l’acqua dal pavimento, con l’aggravante delle multe e della perdita della gara per 20-0 – spiegano dalla Polisportiva – la pioggia eccezionale ci appare una giustificazione inconsistente. Cosa dovrebbero fare le associazioni non giocare quando piove tanto?».

«Il problema è decennale e anche quando sono stati realizzati i lavori di ripristino per gli europei di volley, il tetto non fu sistemato. Infatti durante una gara degli stessi europei del 2022 pioveva acqua all’interno della struttura – dicono ancora – in più forse gli assessori non sanno che per alcuni sport come il basket non esiste un campo alternativo per la disputa di gare federali a causa di diversi problemi anche relativi alle attrezzature, dunque non era immaginabile spostare la gara nell’immediato altrove senza la perdita a tavolino».

«Sulla questione acqua calda e accensione caldaie, ci viene imputato di non avere acceso le stesse in tempo utile . Ci chiediamo come l’assessore possa sapere a che ora siano state accese le caldaie, per la cronaca accese alle 19.00 e ancora senza acqua calda alle 23 – aggiungono – Chiamare il pronto intervento? Nei tre impianti attendiamo il pronto intervento RISOLUTIVO da mesi e ad oggi nessuna novità, nonostante numerose PEC di richieste e sollecito. Chiediamo all’assessore come faccia a dire che le foto sono vecchie, le foto della pavimentazione divulgate dall’ Atletica Andria relative al Palasport risalgono a Sabato 18 Gennaio 2025, altre foto riguardanti l’impianto che stanno circolando sul web, rispecchiano la realtà dei fatti».

«LA PAVIMENTAZIONE DEL PALASPORT NON È MAI STATA SOSTITUITA, si è provveduto unicamente a riempire con del collante le giunture della vecchia pavimentazione che è quella ancora presente. Lo svolgimento di ATP ed EUROPEI ha previsto la stesura di una pavimentazione idonea che è stata però rimossa al termine degli eventi. La stesura della pavimentazione per gli europei è stata fatta dalla Federazione di pallavolo non dal comune- relativamente alla ristrutturazione della scuola E. Fermi ci preme sottolineare che la stessa, ristrutturata con fondi pubblici è stata assegnata in VIA ESCLUSIVA ad un’unica associazione, senza alcuna interlocuzione con le altre associazioni che ne hanno fatto regolarmente richiesta. Ci chiediamo il motivo per cui la gestione delle palestre scolastiche comunali non venga disciplinata sulla base di un metodo equo per tutti, considerando che anche la palestra della scuola P. Cafaro è stata assegnata in via esclusiva alla stessa associazione assegnataria della Fermi».