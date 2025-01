«Si apprende dagli organi di stampa, oltre che da molteplici doglianze provenienti dalle famiglie, notizie di gravi disfunzioni agli impianti di riscaldamento di alcune scuole andriesi, sopravvenuti giorni addietro. Non solo il plesso “Manzoni”, chiuso per due giorni giusta ordinanza sindacale, per non precisati “importanti lavori di manutenzione”. Anche la Dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Rosmini-Alighieri”, specificatamente per il plesso “Falcone”, ha segnalato per iscritto al Settore Manutenzioni e Patrimonio del Comune di Andria il malfunzionamento dell’impianto, riservandosi azioni più incisive». Lo scrivono, in una nota, i coordinamenti cittadini di Forza Italia Andria, Movimento Pugliese e Puglia Popolare.

«Non è nostro costume far polemica spicciola, specie quando ci sono di mezzo dei bambini, tuttavia è nostro preminente dovere portare all’attenzione del Sindaco e dell’Amministrazione tali situazioni di estremo disagio che si stanno vivendo nelle scuole, con ripercussioni negative anche sulla quotidianità delle famiglie.

Chiediamo pertanto di intervenire energicamente per la risoluzione dei problemi, interrogandoci, tuttavia, sul perché non si è profittato della recente pausa scolastica natalizia per porre rimedio ai malfunzionamenti degli impianti di riscaldamento, non manifestandosi certo queste anomalie dall’oggi al domani.

Per questi motivi, anche i Gruppi di Forza Italia e Movimento Pugliese al Comune di Andria, utilizzeranno le loro prerogative consiliari per approfondire meglio l’incresciosa questione, con l’ulteriore circostanza della richiesta di un monitoraggio complessivo su tutti gli Istituti scolastici».