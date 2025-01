Ieri, lunedì 20 gennaio, in occasione della Giornata del Rispetto, gli alunni del plesso “Fermi” sono stati protagonisti di un’importante attività di sensibilizzazione sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere una cultura di rispetto e di inclusività. La giornata è stata caratterizzata da momenti di riflessione, creatività e collaborazione, offrendo agli studenti strumenti concreti per affrontare questi fenomeni sempre più diffusi, sia nella vita reale che nel contesto digitale.

Il percorso è iniziato con una riflessione sul film Il ragazzo dai pantaloni rosa, una pellicola che affronta in maniera delicata e profonda il tema del bullismo, evidenziando le difficoltà e le emozioni di chi vive la discriminazione. Il film ha offerto un’importante base per una analisi collettiva sul potere delle parole e sull’impatto che le nostre azioni possono avere sugli altri. Gli studenti sono stati invitati a riflettere sul fatto che ogni parola, ogni gesto, ha il potenziale di costruire o distruggere, di includere o escludere.

In seguito gli alunni si sono cimentati in una serie di attività artistiche e creative, mirate a stimolare il loro coinvolgimento attivo. In particolare, hanno cantato la canzone Canta ancora di Arisa, colonna sonora del film, un brano che celebra la resilienza e l’importanza di esprimere se stessi senza paura del giudizio altrui. Questo momento musicale è stato un’opportunità per rafforzare il messaggio di solidarietà e unione tra gli studenti, sottolineando quanto la musica possa essere un potente strumento di comunicazione emotiva.

Un altro momento centrale della giornata è stato l’allestimento di brevi sketch teatrali, in cui gli alunni hanno messo in scena le dinamiche più comuni del bullismo. Questa attività, che ha visto una grande partecipazione e impegno da parte degli studenti, ha permesso loro di confrontarsi in modo diretto con il fenomeno, esplorando situazioni che possono accadere nella vita quotidiana, sia a scuola che nel contesto online. Gli sketch hanno offerto anche l’occasione di riflettere sulle possibili soluzioni e strategie per fermare il bullismo, promuovendo il dialogo e la comprensione reciproca.

La giornata si è conclusa con un momento di grande coinvolgimento collettivo: la visione di una videointervista in cui gli studenti di tutte le classi hanno preso parte a un messaggio forte e chiaro contro il bullismo. “La scuola Fermi dice no al bullismo” è stato il messaggio condiviso da tutti, un grido di unità che ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme per creare un ambiente scolastico accogliente e rispettoso per tutti. Questo video è stato un simbolo di unione e di impegno comune, che ha reso evidente come ogni singolo gesto possa fare la differenza.

Questa giornata di sensibilizzazione ha dimostrato ancora una volta quanto sia fondamentale educare le nuove generazioni al rispetto, all’inclusività e alla gentilezza, sia nelle interazioni quotidiane che nel mondo virtuale. Grazie a iniziative come questa, la scuola Fermi continua a essere un luogo dove si coltivano i valori della solidarietà, dell’empatia e della responsabilità, preparando i ragazzi a essere cittadini consapevoli e attivi nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo.