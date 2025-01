Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Antonio Loconte, di Gioventù Nazionale Andria, e Riccardo Alicino, presidente della federazione provinciale del movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

«Basta una pioggia abbondante e al Palasport di Corso Germania si ripete puntualmente il medesimo copione: spazi allagati, campo impraticabile ed una corsa contro il tempo per provare a ripristinare la situazione, al fine di non incorrere (durante una giornata di campionato) in pesanti sanzioni, che oscillano dalle multe alle sconfitte a tavolino. Di recente è accaduto ad una società di basket, ma le cronache di questi anni sono piene. Una problematica atavica, come antico è il problema della frequente assenza di riscaldamento. Aggiungiamoci la mancanza – spesso – di acqua calda per le docce, la precaria condizione delle tavole della pavimentazione di gioco ed ecco che il quadro – drammatico – è completato. E’ stato, inoltre, evidentemente necessario attendere un evento diocesano di apertura del Giubileo per procedere al rifacimento del manto stradale del dissestato parcheggio esterno richiesto da anni. Non dimentichiamo lo stato delle altre strutture cittadine: nel Polivalente di Via La Specchia assenza di acqua calda e impianto di riscaldamento nuovamente rotto; “piove” anche in via delle Querce e per il medesimo motivo altresì la palestra della scuola Salvemini è proibita all’utilizzo pomeridiano e serale con la sospensione delle attività sportive!

L’amministrazione Bruno continua con la solita tiritera, ma nella sostanza appare inerte dinanzi a queste ed altre denunce! Deve intervenire subito in termini strutturali, non imbastendo soluzioni raffazzonate che, come si evince, durano solo temporaneamente e rischiano di aggravare i danni. Una situazione divenuta ormai insostenibile, per tanti giovani come noi che praticano sport in questa città e per le società che compiono quotidiani sacrifici, versando – tra l’altro – un contributo economico mensile per l’utilizzo di una struttura che pretendono sia adeguata alle esigenze più basilari e, alcune delle quali, si spendono per piccoli interventi di manutenzione. A ciò si aggiunge una gestione superficiale delle dinamiche sportive nella nostra città, a partire dalle relazioni con le stesse, lamentata da diversi operatori del settore: ci risultano in ultimo diverse segnalazioni rimaste inevase, il che fa presagire una assenza di comunicazione tra l’Ufficio Sport e l’assessore Di Bari. L’assessorato allo Sport esca dal torpore nel quale è confinato e abbia un sussulto di dignità! Altrimenti, il Sindaco Bruno prenda i necessari provvedimenti al fine non di rafforzare, bensì di rimediare alla totale assenza di attenzione amministrativa al mondo dello sport in questi oltre 4 anni di mandato».