La Virtus Andria espugna il “Capirro Sport Village” di Trani superando per 4-3 l’Asd Trani e sale in solitaria al secondo posto in classifica a -2 dalla capolista Polisportiva Trani. Nella seconda giornata di ritorno del campionato di Terza Categoria Barletta-Andria-Trani i biancoazzurri di mister Salvatore Russo riescono ad imporsi sull’Asd Trani di mister Mario Petrocelli in uno scontro diretto di alta classifica mai banale e pieno di emozioni a non finire.

Nel primo tempo sono i padroni di casa a rendersi pericolosi nei primi dieci minuti colpendo una traversa e mancando un’occasione ghiotta per sbloccare il risultato. Risultato che viene sbloccato dai tranesi al 18′ quando Guglielmi su calcio di punizione (complice anche una deviazione decisiva) batte il portiere ospite Minerva. La Virtus reagisce e sfiora il pari in un paio di occasioni. La rete dell’1-1 arriva al 47′ con Gianmarco Scamarcio (al suo quinto centro stagionale) che su suggerimento di Di Bari, riesce a realizzare con un pregevole colpo di testa. Il primo tempo termina 1-1. La ripresa è piena di emozioni e al 54′ la Virtus passa in vantaggio con Flavio Fatone che sfrutta un corner e in mischia mette dentro in girata. Nemmeno il tempo di esultare che dopo un minuto l’Asd Trani trova la rete della parità con Anastasia. La Virtus non ci sta e al 57′ colpisce la traversa con Gianmarco Scamarcio. Il match si dimostra sempre acceso e pieno di colpi a sorpresa: così al 64′ la Virtus si riporta in vantaggio alla parabola vincente su calcio di punizione di Riccardo Memeo.

I tranesi in inferiorità numerica per l’espulsione per somma di ammonizioni di Musacco, riescono a trovare il pari al minuto 84 ancora con Anastasia ma in pieno recupero capitan Conversano della Virtus Andria viene atterrato in area ed è calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Riccardo Memeo che batte il portiere tranese Mena e siglando la sua doppietta personale chiude il match sul 4-3 per i suoi.

Una gara davvero emozionante e piena di colpi di scena quella andata in scena al “Capirro Sport Village”, alla fine l’ha spuntata chi ci ha creduto di più. La Virtus Andria coglie la sua terza vittoria consecutiva che la porta ad essere seconda da sola a quota 18 punti dopo 9 gare di campionato a -2 dalla corazzata Polisportiva Trani.

Prossimo match per i biancozzurri sarà la trasferta di sabato prossimo alle ore 18 al “Manzi-Chiapulin” di Barletta contro la New Carpediem.

ASD TRANI vs VIRTUS ANDRIA 3-4

ASD TRANI: Mena, Piccolo (74′ Zullo), Guglielmi, Festa, Laurora (68′ Forte), Formicola (46′ Vino), Ancler, Pistillo, Balducci (78′ Verde), Anastasia, Musacco. A disposizione: Lorusso, Campese, De Giacomo. All. Mario Petrocelli.

VIRTUS ANDRIA: Minerva, Fortunato (71′ Montrone), Scamarcio L., Di Bari, Moretti, Scamarcio D., Fatone (78′ Caterino), Conversano, Memeo (96′ Frezza), Scamarcio G., Acquaviva (65′ Sabbar). A disposizione: Leonetti N., Moschetta, Martinelli, Calvano, Leonetti D. All. Salvatore Russo.

ARBITRO: Luigi Natale della sezione di Barletta

MARCATORI: 18’ Guglielmi (T), 47’ pt Scamarcio G. (VA), 54’ Fatone (VA), 55’ Anastasia (T), 64’ Memeo (VA), 84’ Anastasia (T), 94’ Memeo su rigore(VA)

NOTE: espulso Musacco (T) per somma di ammonizioni nel secndo tempo. Ammoniti: Piccolo, Ancler, Pistillo, Anastasia (T), Acquaviva (VA)