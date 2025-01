«Domani in mattinata, presumibilmente per le 09:00/09:30, apre definitivamente la rotatoria di viale Gramsci». Lo ha annunciato in una nota l’assessore alla Mobilità Pasquale Colasuonno, con riferimento all’ormai ex passaggio a livello di viale Gramsci.

«Continuerà a persistere – nella parte di cantiere adiacente – qualche disagio per la mobilità dovuto all’ultimazione dei lavori (ad esempio la costruzione di marciapiede e pista ciclabile su via Buozzi e via Milite Ignoto), ma il grosso dei lavori di superficie in quell’area può dirsi concluso. Grazie a tutti per la pazienza dimostrata nell’accogliere responsabilmente i continui cambi di mobilità. Ovviamente i cambi erano dovuti a esigenze pratiche. Direi che quella pazienza oggi viene ripagata».