La coalizione di centrosinistra a sostegno della sindaca Giovanna Bruno esprime in un comunicato la propria soddisfazione per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027.

“Il clima di polemiche strumentalmente creato dalle minoranze per denigrare l’Amministrazione Bruno ci stimola ad evidenziare che nella seduta consiliare del 7 gennaio la maggioranza ha approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027. Un risultato eclatante se si riflette sul fatto che a nostra memoria mai in passato è stato approvato così in anticipo. Ciò consentirà ai vari settori di lavorare serenamente già da subito. Approvare il bilancio di previsione a Gennaio significa non dover lavorare in dodicesimi e quindi con risorse ancor più esigue rispetto alle già poche disponibili”.

“Dal Bilancio – prosegue la nota – emerge la migliore capacità di riscossione che purtroppo viene sterilizzata dalla continua riduzione di risorse che il Governo centrale assegna ai Comuni. Al risultato del Bilancio si aggiunge il pregevole risultato che scaturisce dalla Relazione della Corte dei Conti sul monitoraggio al 30 giugno 2024. La Corte ha certificato il raggiungimento degli obiettivi intermedi. Siamo partiti dal disavanzo di 90 milioni di euro portandolo in proiezione a circa 14 milioni. Ovviamente il dato definitivo si avrà con il Rendiconto ma questo è già un ottimo risultato ottenuto dall’attento lavoro dell’ Assessore al Bilancio Pasquale Vilella, della Dirigente del Settore Finanziario, la dott.ssa Grazia Cialdella e di tutti i dipendenti e collaboratori. Certamente questo è un primo obiettivo a cui dovranno seguire altre azioni, così come evidenziato dalla Corte dei Conti. Il Partito Democratico in sinergia con ABC e AndriaLab continuerà a supportare il lavoro del Sindaco Bruno e della Giunta. Quattro anni sono ben pochi per ottenere risultati considerevoli per qualsiasi Amministrazione, eppure questa maggioranza ha evidentemente prodotto risultati positivi per la città. Ma non basta, considerato il punto di partenza al nostro insediamento e per tal motivo non ci fermeremo”, conclude il comunicato.