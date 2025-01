Mentre si attende l’apertura (attesa già dal 9 gennaio) della seconda rotatoria in viale Gramsci per cui si lavora alle rifiniture e che difatto chiude un capitolo importante di quell’area cittadina a metà tra Monumento ai Caduti e villa Comunale, arrivano altre ordinanze che rendono tangibile le opere in corso di esecuzione in superfice. C’è attesa, infatti, per la sistemazione di marciapiede e pista ciclabile su via Milite Ignoto che sino al 3 marzo sarà a step interessata proprio da questi lavori con il restringimento della carreggiata e l’eliminazione temporanea dei posteggi auto. I lavori saranno effettuati comunque in tre diversi step con tre tratti distinti.

Parallelamente dal 20 al 24 gennaio tutte le notti ci sarà la completa chiusura di via Bisceglie nel tratto tra via Mozart e la rotatoria di via Maraldo per consentire, invece, i lavori di completamento delle opere sul ponte ferroviario. La chiusura al traffico veicolare e pedonale avverrà dalle 23 alle 5,30 del mattino.