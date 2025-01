Anche le misericordie pugliesi protagoniste ieri a Roma con il Santo Padre Papa Francesco per la benedizione della Croce del Giubileo. Accanto al Correttore Nazionale delle Misericordie Mons. Franco Agostinelli le G.Emme di Puglia (il gruppo giovanile delle misericordie pugliesi) a testimonianza di quanto questo Giubileo debba rappresentare una speranza specialmente per le giovani e giovanissime generazioni.

Questa benedizione segna un importante passo nel lungo e significativo viaggio di questa icona, che visiterà le Misericordie del nostro Paese per tutto l’Anno Giubilare, fino all’Epifania del 2026. La Croce, realizzata in legno d’olivo e arricchita di simboli profondi come l’ancora, il filo spinato e la Madonna della Misericordia, rappresenta un segno tangibile dell’impegno a costruire un mondo più giusto e fraterno, ricordando a tutti noi l’importanza di essere “Pellegrini di Speranza.”

L’icona, frutto dell’impegno collettivo di artisti, artigiani e fedeli, continuerà a diffondere il suo messaggio di pace e solidarietà, coinvolgendo e ispirando migliaia di persone nel loro cammino di fede.