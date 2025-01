Una giornata attesa da anni: la comunità scolastica del Liceo Scientifico “Nuzzi” di Andria è lieta di annunciare l’inaugurazione di tre nuove aule, frutto di un proficuo lavoro di sinergia tra l’istituto e la Provincia BAT.

Grazie a questo importante investimento, il liceo si dota di spazi più ampi e moderni, in grado di offrire agli studenti un ambiente di apprendimento sempre più stimolante e accogliente. Le nuove aule sono state allestite con le più moderne tecnologie didattiche, per favorire un approccio innovativo all’insegnamento e all’apprendimento.

«Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato – ha dichiarato la dirigente scolastica Nicoletta Ruggiero – che rappresenta un passo fondamentale per migliorare la qualità dell’offerta formativa del nostro liceo. Ringrazio la Provincia BAT per il prezioso sostegno e collaborazione dimostrata. Questo traguardo è il frutto di un impegno condiviso, volto a garantire ai nostri studenti le migliori condizioni per il loro percorso di studi».

L’inaugurazione delle nuove aule si inserisce in un più ampio progetto di rinnovamento dell’istituto, che mira a mantenere il Liceo Scientifico “Nuzzi” di Andria come punto di riferimento per la formazione di eccellenza nel territorio.

La conferenza stampa di presentazione si terrà sabato 18 gennaio alle ore 10.00 nei locali dell’Istituto in via Cinzio Violante. Saranno presenti il presidente della Provincia Bat Bernardo Lodispoto, la sindaca di Andria Giovanna Bruno, la dirigente scolastica Nicoletta Ruggiero, Maria Rosaria Losito, presidente del consiglio di Istituto, l’ing. Lorenzo Fruscio, dirigente provinciale area manutenzione e RUP, l’ing. Angelo Lobefaro, direttore dei lavori.