Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del centrodestra andriese composto da Fratelli d’Italia, Lega, UDC, Io Sud, Liberali Riformisti Nuovo PSI e Generazione Catuma:

«Solo lo scorso mese di giugno il Consiglio Comunale approvava una mozione sulla trasparenza e sulla rotazione degli incarichi affidati dall’Amministrazione Comunale a professionisti e tecnici della città.

Si chiedeva, appunto, rotazione, trasparenza e maggiore comunicazione. Ebbene, è del 2 gennaio la pubblicazione dell’impegno di spesa della determina n.4978 per la manifestazione denominata “In die Natalis Federici”, cioè il compleanno di Federico II, svoltasi in città il 26 dicembre.

Tale determina, per un costo totale della manifestazione di ben 38mila euro, in diversi dei beneficiari indicati, è pressoché identica con quella di giugno scorso dedicata all’orchestra della città di Andria, pari a 25mila euro, che già tante polemiche aveva suscitato in città.

Emergono, così, ancora una volta alcuni soliti nomi di professionisti, tecnici e di un’agenzia di comunicazione, già presenti in altre iniziative ed aggiudicatari di altri incarichi in varie manifestazioni comunali.

Che dire, innanzitutto ci paiono soldi spesi male per una manifestazione poco pubblicizzata, con un ritorno pressoché nullo per la città sia in termini turistici che di attrattività, ed organizzata dall’assessorato alle attività produttive che fatichiamo a capire cosa possa c’entrare con Federico II di Svevia.

Inoltre, risulta evidente come il sindaco Bruno, con i suoi più fidati assessori, sceglie di infischiarsene della mozione votata in Consiglio Comunale. Come ha scelto di non rispondere alle 10 domande formulate sulla vicenda Lidl o di rimanere silente sulle vicende della Fondazione di famiglia al centro di numerose polemiche, recentemente apparse sulla stampa locale e regionale.

Questa Amministrazione non merita, quindi, da parte delle opposizioni, di tutte le opposizioni, alcun approccio costruttivo né collaborativo in Consiglio Comunale. Crediamo che vada semplicemente costruita una valida e seria alternativa a chi, con bugie e giochini, sta governando male questa città e la sta portando indietro di 25 anni».