Potenziamento del trasporto degli alunni con disabilità: è stato pubblicato il bando per l’assegnazione di voucher finanziati con il Fondo di Solidarietà Comunale a famiglie con minori disabili privi di autonomia residenti nel Comune di Andria. C’è tempo per presentare le domande fino al 31 gennaio 2025: è aperta infatti la procedura per la concessione di voucher/contributi alle famiglie, finalizzato a sostenere l’onere economico sopportato dalle medesime per la gestione in proprio del trasporto scolastico degli studenti con disabilità. Il voucher è destinato esclusivamente alle famiglie residenti nel territorio urbano e sub-urbano della Città di Andria che abbiano organizzato autonomamente il trasporto scolastico per il/i figlio/i minore/i disabile/i, privo/i di autonomia frequentante nell’anno 2024 (A.S. 2023/2024 gennaio-giugno e A.S. 2024/2025 settembre-dicembre) la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. L’ammontare totale delle risorse pari ad €.122.948,57.

Il contributo dovrà essere quantificato ed erogato direttamente al richiedente a seguito di istruttoria da parte del Servizio Mobilità del Comune di Andria; il contributo previsto è pari a € 50,00 al mese, per un massimo di 9 mensilità totali, per complessivi € 450,00, calcolato secondo la frequenza mensile di almeno 50% dei giorni del calendario scolastico. In caso di presenza nel nucleo di più minori con disabilità aventi diritto, il contributo sarà erogato a ciascun minore.

I nuclei familiari interessati ad ottenere il voucher dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo disponibile sullo Sportello Telematico Polifunzionale del sito istituzionale www.comune.andria.bt.it seguendo questo percorso:

– cliccare sulla sezione “Servizi Scolastici e per l’Infanzia”

– scegliere “Andare a scuola con lo scuolabus per studenti con disabilità”

– Erogazione voucher finalizzato a sostenere l’onere economico per la gestione del trasporto scolastico degli studenti con disabilità

– Vai al servizio.