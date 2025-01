Parte mercoledì 16 gennaio alle ore 19.00 nella Biblioteca Comunale “G. Ceci” il Progetto FIABA (Fumetti e Immagini Animate nella Biblioteca di Andria), in co-progettazione tra Collettivo KA-POW, Assessorato alla Bellezza e Biblioteca Comunale “G. Ceci”.

Due le sezioni che compongono la rassegna: “FUMETTOPIA – Fumetti in Biblioteca” e “CARTOONIA – Film animati in Biblioteca”. Il primo appuntamento è dedicato a “La Città Incantata” della sezione Cartoonia. La rassegna proseguirà ogni 3° giovedì del mese a partire da gennaio 2025 a febbraio 2026.

Il “Collettivo KA-POW!”, che ha come scopo sociale quello di divulgare il valore artistico del fumetto e del cinema d’animazione con azioni sul territorio, con il progetto Fiaba vuole riportare gli andriesi più o meno giovani nel luogo dedicato alla lettura, appunto la Biblioteca, e per questo propone due media interessanti per il pubblico, appunto fumetti e cartoon, andando a sfatare il mito che tanto il fumetto quanto il cinema di animazione siano destinati ad un pubblico esclusivamente di giovanissimi.

L’obiettivo principale del progetto è coinvolgere sempre di più la comunità a donarsi l’uso degli spazi e del patrimonio librario della Biblioteca Comunale, mettendo da questo momento a sua disposizione anche albi a fumetto e film di animazione. Fumettopoli e Cartoonia si rivolgono a un pubblico variegato, dai ragazzi, ai giovani e adulti appassionati ai lettori occasionali, e mirano a creare un luogo di condivisione e dialogo intergenerazionale.

«Bellissimo darsi appuntamento in biblioteca comunale viaggiando tra fumetti e film d’animazione, leggere, ascoltare, sfogliare pagine e fotogrammi, farlo insieme, imparare, richiedere il prestito per consultare ancora e rivedere con più attenzione coltivando passione e studio, divertendosi.

Un cammino che, sin da sui primi passi si presenta creativo, immaginifico, fantastico, denso di conoscenza e simpatia, intergenerazionale, con un passo cadenzato sia dai suoni onomatopeici che dalle illustrazioni che segnano tempi differenti, modalità di lettura diverse, culture diverse, luoghi del mondo reale e fantastico.

Bella l’interazione con la città e le diverse età interessate a questo viaggio, generativa la collaborazione che comincia a crearsi, proprio a partire dai luoghi della biblioteca, tra il collettivo KA-POW, la città e le ragazze e i ragazzi del servizio civile del progetto “In Reading”. TOC TOC? È qui Fumettopia e Cartoonia? EUREKA!»