A causa del mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento è arrivata ieri l’ordinanza sindacale a firma di Giovanna Bruno di chiusura del plesso scolastico “Manzoni” di Andria per due giorni e cioè il 14 e 15 gennaio. L’ordinanza si è resa necessaria a causa dei possibili “riflessi sulla salute degli studenti e del personale scolastico sul rispetto dei requisiti minimi di sicurezza necessari” come si legge. Difatto ci sono già al lavoro i tecnici dell’Andria Multiservice sull’impianto e sulle caldaie che sono già in fase di sostituzione. Dalle ultime informazioni è probabile che i nuovi impianti entraranno in funzione non prima della prossima settimana quindi è probabile che l’ordinanza sindacale possa subire una proroga.

C’è anche la chiusura, sempre in tema di strutture scolastiche, della palestra del plesso “Salvemini” nel Quartiere di San Valentino. In questo caso imprevedibili infiltrazioni hanno consigliato l’immediata chiusura della struttura utilizzata dagli studenti e da diverse associazioni sportive. Le operazioni di verifica da parte dei tecnici del comune sono in corso ma non ci cono già tempi predefiniti.