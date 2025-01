Alle ore 20:10 circa di domenica 12 gennaio, un’autovettura FIAT Punto, con tre ragazzi a bordo, proveniente dal Castel del Monte e diretta verso Andria, fuoriuscendo di strada ha urtato dapprima contro una siepe in pietra a secco e poi si è ribaltata sul tetto sulla carreggiata della S.S. 170 dir. A per Castel del Monte in prossimità del pericoloso incrocio con la S.P. 30, probabilmente a causa della forte velocità tenuta dal mezzo, della strada viscida per la pioggia in atto e dell’inesperienza alla guida del suo giovanissimo conducente, neopatentato.

Sul posto, per i rilievi del caso e i primi soccorsi, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del Comando di Andria, con l’ausilio di personale della Polizia di Stato della Questura BAT per la gestione della viabilità su quel pericoloso tratto di strada, nonché di un’autoambulanza del S.E.T. 118, che ha trasportato il conducente infortunato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “L. Bonomo” di Andria. Sul posto è intervenuto anche il personale dell’A.N.A.S. S.p.A., ente proprietario della strada, che ha provveduto alla pulizia della stessa dai detriti prodotti dall’urto del veicolo contro la siepe in pietra a secco posta a margine della strada e dal ribaltamento della stesso mezzo, ripristinando la sicurezza della circolazione stradale, che è ripresa regolarmente intorno alle ore 22:30.

L’incidente non ha causato una tragedia perché fortunatamente, nel momento in cui si è verificato, su quel tratto della strada statale non vi erano altri veicoli in transito e, soprattutto – hanno riferito dal Comando di Polizia Locale – gli occupanti dell’auto ribaltata indossavano tutti le prescritte cinture di sicurezza, per cui, nonostante il veicolo abbia strisciato sull’asfalto per circa 50 metri, nessuno è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Dalla Polizia Locale è stato sottolineato che l’utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per i bambini, così come l’utilizzo del casco protettivo sui ciclomotori e motocicli nonché sui monopattini elettrici possono fare la differenza tra la vita e la morte di una persona coinvolta in un incidente stradale. E non è un caso che la recentissima modifica del Codice della Strada, entrata in vigore il 14 dicembre 2024 – Art. 218-ter, Sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in relazione al punteggio (sospensione breve) – tra le violazioni dalle quali consegue la sospensione breve della patente di guida contempla l’art. 171, commi 1, 2 e 3, del C.d.S., norma che sanziona il conducente che non usa il casco durante la guida o che trasporta un passeggero senza casco, e l’art. 172, che sanziona il mancato uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta e sicurezza per i bambini.

La sicurezza sulla strada dipende moltissimo dai comportamenti corretti tenuti da coloro che la utilizzano, siano essi pedoni o conducenti di veicoli a motore e non.