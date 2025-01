«Anche Andria sarà rappresentata nel Coordinamento dell’Anci Giovani Puglia da Viviana Di Leo, assessore al futuro del comune di Andria e componente della Segreteria PD Andria.

È con orgoglio e soddisfazione che da Segretario cittadino del Partito Democratico rivolgo i miei auguri di buon lavoro a Viviana Di Leo, neo componente del coordinamento di Anci Giovani Puglia». Lo scrive in una nota Giovanni Addario, segretario dem ad Andria.

«Sono certo che farà bene e rappresenterà al meglio la nostra città anche nel contesto regionale dell’Anci Giovani. La sua elezione è un bel segnale di riconoscimento del buon lavoro fatto non solo da questa Amministrazione, ma anche da tutto il Partito Democratico che nel tempo ha formato giovani amministratori appassionati e competenti.

L’assemblea, tenutasi ieri mattina presso la Fiera del Levante di Bari, alla quale hanno partecipato amministratori locali provenienti da tutta la Puglia, ha visto l’elezione per acclamazione di Gianfranco Palmisano, sindaco di Martina Franca come nuovo Coordinatore regionale di Anci Giovani, che succede a Gianluca Vurchio, primo cittadino di Cellamare.

Congratulazioni anche al Sindaco Palmisano, neo coordinatore regionale di Anci Puglia e a tutto il coordinamento composto da 40 giovani ed un grazie a Gianluca, Sindaco di Cellamare per l’instancabile lavoro svolto. Anci Giovani Puglia è una risorsa per le nostre comunità e come Partito Democratico non possiamo che essere al fianco di tutti i rappresentanti istituzionali che la compongono».