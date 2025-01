Si sono concluse nei giorni scorsi le attività di verifica e contestazione amministrativa, avviate dagli specialisti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura della BAT, a seguito dei controlli straordinari effettuati durante le scorse festività natalizie nei confronti di gestori di locali pubblici della zona centrale del Comune di Andria.

In particolare, le sanzioni hanno riguardato i titolari di sette esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di bevande e alimenti in sede fissa, i quali, la giornata del 24 dicembre si rendevano responsabili della violazione amministrativa di cui all’art. 28 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Andria sulle emissioni sonore non consentite. Gli stessi avevano infatti organizzato, negli spazi esterni ai locali, eventi musicali non autorizzati, avvalendosi di strumentazione acustica, luci sceniche e Dj set, con operatori che diffondevano musica ad altissimo volume, trasformando di fatto gli spazi pubblici in “discoteche a cielo aperto”.

​

In tale ambito, ieri è stata notificata al gestore di un noto locale del centro storico di Andria, di recente teatro di vibrate proteste dei cittadini, l’ordinanza dirigenziale di chiusura immediata dell’attività, emessa dall’Ufficio S.U.A.P. del Comune federiciano. Tale provvedimento è scaturito dopo i controlli amministrativi, effettuati congiuntamente dagli agenti della Polizia di Stato della Divisione PAS di via dell’Indipendenza e della Polizia Locale di Andria, durante il periodo in parola, e poi nei giorni scorsi, a seguito dei quali gli uffici comunali hanno, infine, provveduto a sospendere definitivamente l’attività per gravi inadempienze di natura documentale.

Complessivamente, a seguito dei controlli straordinari della sola giornata della Vigilia di Natale 2024, sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare di euro 10.000; di queste, 6 per violazioni al regolamento di Polizia Urbana del Comune di Andria sulle emissioni sonore non autorizzate, una per l’impiego di addetti alla sicurezza non iscritti nell’apposito elenco prefettizio ed una per mancata esposizione della S.C.I.A. I titolari dei locali sono stati formalmente diffidati dal ripetere analoghi eventi musicali in assenza di autorizzazioni, pena il deferimento all’Autorità giudiziaria e la proposta di sospensione della licenza.