La vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro impone la formazione e l’aggiornamento di personale addetto alla prevenzione e lotta agli incendi.

In queste giornate, nella Questura di Barletta Andria Trani, è in atto il primo corso di formazione di addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio di livello 2 al fine di incrementare il personale qualificato per la gestione delle emergenze.

Uomini e donne della Polizia di Stato, pertanto, con l’ausilio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, seguiranno un percorso articolato in lezioni teoriche e pratiche, effettuando vere e proprie simulazioni di spegnimento di incendi con estintori, naspi e idranti, al termine del quale effettueranno un esame che li abiliterà ad operatori addetti alla lotta antincendio di livello 2 (ex rischio medio).

Questi corsi di formazione andranno avanti, con cadenza regolare, anche nei prossimi mesi al fine di formare il personale della Polizia di Stato in Questura e nei Commissariati distaccati della sesta provincia pugliese.