E’ tempo di primi bilanci in casa Football Academy Andria che vanta uno dei settori giovanili di calcio più importanti della Bat. Ben tre squadre del sodalizio andriese hanno superato brillantemente la fase provinciale, e domenica 12 gennaio cominceranno quella regionale. Scenderanno in campo la formazione Under 14, fiore all’occhiello della Football Academy, ma anche la Under 15 e la Under 17, con il sogno di arrivare al titolo regionale.

«Siamo andati ben oltre le nostre aspettative e stiamo raccogliendo ottimi risultati dalle squadre impegnate nelle varie categorie del settore giovanile – ha commentato il coordinatore del settore giovanile, Riccardo Bafunno-. Agli ottimi risultati conseguiti finora da queste tre squadre, ci aggiungerei anche il buon cammino della Juniores, che al giro di boa del campionato si ritrova tra le prime in classifica. E poi c’è la nostra prima esperienza femminile che ritengo molto positiva».

In questa prima fase di stagione, infatti, c’è da rimarcare anche l’ottimo risultato della squadra femminile Under 15 che, dopo aver vinto il proprio girone iniziale, si è fermata nella fase successiva contro la blasonata Pink Bari. Un buon inizio per il calcio in rosa del team andriese.

Oltre ai buonissimi risultati di squadra, ci sono anche quelli individuali. «Ad inizio stagione, i nostri migliori ragazzi si sono accasati in club professionistici come Bari, Altamura e Cerignola – ha aggiunto Bafunno – . Nelle scorse settimane, invece, altri due calciatori dell’Under 14 sono stati scelti da Verona e Bologna, e altri due ragazzi dell’Under 17 sono stati promossi nella Juniores. Merito a loro che si impegnano, ma soprattutto merito alla Football Academy che sta continuando ad investire sulla qualità dei tecnici e sull’organizzazione. Solo così si può continuare a crescere».