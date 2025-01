Si avvia alla conclusione la campagna olearia 2024/2025 ad Andria, ma non si fermano i tentativi di furto nelle campagne. Nelle ultime ore, due episodi distinti nelle contrade “Martinelli” e “Pozzo Sorgente” hanno visto l’intervento decisivo delle Guardie Campestri, in collaborazione con le Forze dell’Ordine.

Nel primo caso, avvenuto il 3 gennaio in contrada “Martinelli”, oltre due quintali di olive rubate sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario, socio del consorzio locale.

Più movimentato il secondo intervento, avvenuto il 7 gennaio in contrada “Pozzo Sorgente”. Tre individui, a bordo di un’auto priva di assicurazione, sono stati sorpresi mentre tentavano di sottrarre un ingente quantitativo di olive. Alla vista della pattuglia delle Guardie Campestri, i ladri si sono dati alla fuga, ma il numero di targa rilevato ha permesso di rintracciarli poche ore dopo.

Durante il fermo, all’interno del veicolo sono stati rinvenuti tre quintali di olive già messi in sacchi di fortuna oltre a diversi strumenti per la raccolta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Andria, che hanno avviato le procedure di identificazione e fermo dei responsabili.

La stretta collaborazione tra Guardie Campestri e Forze dell’Ordine si conferma essenziale per contrastare i furti, salvaguardando il raccolto dei produttori locali in un momento cruciale per l’economia del territorio.