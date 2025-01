La giunta regionale pugliese, lo scorso 30 dicembre, ha deliberato il nuovo piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2025/26. «La provincia BAT vede la soppressione di due autonomie scolastiche del secondo ciclo di istruzione, di cui una a Bisceglie (saranno accorpati il “Dell’Olio” e il “Cosmai”) e l’altra a Canosa di Puglia (accorpati “Einaudi” e “Fermi”), in cui si accorpano licei con istituti professionali/tecnici, con ripercussioni in termini di organico non solo dei dirigenti scolastici, ma che si estenderanno in particolare a dsga, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici». È quanto sostiene Raffaele Del Vecchio, segretario territoriale della UIL Scuola Bat.

«A “sorpresa” il piano ha interessato, anche il primo ciclo di istruzione della città di Andria, non deliberato dalla giunta comunale, ente competente in materia, e in spregio alle procedure prescritte nelle linee di indirizzo regionali, ne’ si era fatto cenno di tale operazione nel corso dell’incontro avvenuto tra le le organizzazioni sindacali e la provincia Bat in data 24 ottobre 2024. Difatti l’ente provinciale aveva presentato proposte soltanto per il secondo ciclo, senza menzionare variazioni riguardanti il primo. È necessario – conclude Del Vecchio – un radicale ripensamento dei provvedimenti di razionalizzazione della scuola statale che generano in molti casi scuole “alveari”, inglobando indirizzi non omogenei tra loro e con plessi talvolta distanti chilometri».