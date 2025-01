Incidente nella tarda serata di ieri, domenica 5 gennaio, ad Andria. Per cause tutte da accertare, poco prima delle mezzanotte, tre auto sono rimaste coinvolte in una sinistro stradale sul cavalcavia di via Vecchia Barletta, in periferia. Sul posto è intervenuta una equipe sanitaria del 118 che ha soccorso tre persone. Sono state portate in ospedale, al “Bonomo”, per accertamenti.