Riportiamo di seguito la dichiarazione congiunta della delegazione territoriale di Fratelli d’Italia guidata dall’europarlamentare e presidente provinciale on. Francesco Ventola, dalla deputata on. Mariangela Matera e la consigliera regionale Tonia Spina. Tra ieri ed oggi FDI ha fatto visita alla Questura di Andria, al Comando provinciale dei Carabinieri di Trani e il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Barletta:

“Portare la solidarietà di Fratelli d’Italia, dopo le vergognose aggressioni fisiche e verbali ricevute nelle ultime settimane, ed esprimere alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine della BAT la gratitudine per l’attività che con abnegazione e professionalità viene svolta dalle donne e dagli uomini in divisa per garantire legalità, sicurezza e ordine pubblico.

Incontri che Fratelli d’Italia a livello nazionale ha voluto per dimostrare sul territorio la vicinanza del Governo Meloni e dei rappresentanti locali tutta la riconoscenza per l’eccellente lavoro che Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, ma anche tutti le altre forze di polizia svolgono ogni giorno con passione, onore e senso del dovere per difendere la nostra sicurezza.

Gli incontri sono serviti anche per fare il punto sulle ultime intimidazioni subite da politici del territorio e che hanno destato non poca preoccupazione”.