L’aroma degli spaghetti aglio, olio e peperoncino, il profumo delle pettole e di altre golosità tipiche del territorio, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino, rigorosamente Nero di Troia. Gli ingredienti per la serata perfetta, come quella organizzata ieri in occasione di “Qoco Christmas”, che ha fatto tappa ad Andria, in Piazza Santissima Trinità.

Un viaggio tra sapori, tradizioni e musica per celebrare il Natale, che è un assaggio dell’edizione 2025 di Qoco, il tradizionale concorso per giovani chef, dedicato all’olio extravergine d’oliva. Un’iniziativa dell’Assessorato alle Radici del Comune di Andria.

Una nuova tappa di un evento itinerante che ha già toccato altre zone della città, come Largo Grotte, Largo Seminario e la chiesa Madonna delle Grazie, coinvolgendo i residenti in una gustosa e divertente cena di quartiere, condita da musica ed intrattenimento. Il servizio.