Con determina dirigenziale n. 4808 il Settore Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Verde,Gare (CUC), Innovazione Tecnologica ha proceduto all’affidamento diretto del servizio di Aggiornamento e implementazione del Regolamento per l’insediamento degli impianti di telecomunicazione e la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici del Comune di Andria.

Come previsto dalla legge, i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e per minimizzare l’esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici. In particolare, il cd. Piano di Zonizzazione Elettromagnetica (PZE) disciplina la dislocazione degli impianti a tutela della salute e dell’ambiente, con l’obiettivo di minimizzare e rendere uniforme l’esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici, nonché limitarne l’impatto estetico. Un atto necessario per il Comune di Andria, visto che l’ultimo PZE approvato con Delibera del Consiglio Comunale risale al 2016.

«Nonostante siamo in presenza di una normativa statale che limita fortemente gli Enti Locali di spazi di manovra – assicura l’Assessore alla Qualità della Vita, Savino Losappio – è comunque doveroso e indispensabile assicurare che la collocazione degli impianti sia eseguita secondo criteri di razionalità, omogeneità e rispetto di tutte le componenti ambientali e sociali. Per questo motivo, rispetto ad una indiscriminata e confusa collocazione degli impianti che sovente si rileva in diverse aree del territorio nazionale, il Comune di Andria ha provveduto, come da impegni pregressi assunti, all’affidamento del servizio. E’ necessario, infatti, aggiornare e revisionare il PZE per il corretto insediamento urbanistico sul territorio comunale degli impianti per la telefonia mobile, corredato di un apposito regolamento che contenga criteri per la minimizzazione dei campi elettromagnetici e per l’inserimento dei manufatti nel contesto urbanistico, architettonico, paesaggistico e ambientale. Non si tratta di un semplice Piano di localizzazione delle antenne statico, ma di una serie di interventi articolati con aggiornamenti continui e costanti».

Il servizio è stato affidato alla POLAB S.R.L. che si occuperà di:

– Analisi aggiornata dello stato di fatto con censimento comunale degli impianti di telefonia mobile: raccolta dati radio elettrici di tutti gli impianti esistenti, importazione di tutti i progetti esistenti nei simulatori con specificazione delle caratteristiche tecniche e delle tecnologie utilizzate, mappatura delle reti divise per ogni singolo gestore;

– Calcolo e rappresentazione dei valori di impatto elettromagnetico previsionale in 3-D, sullo scenario territoriale, derivante dagli impianti esistenti e note di commento ad eventuali criticità;

– Predisposizione della modulistica per la richiesta ai gestori delle aree di copertura e piani di sviluppo;

– Raccolta e Analisi dei nuovi piani di sviluppo di ognuno dei gestori e sovrapposizione alle mappe di rete degli operatori;

– Ricerca, su indirizzi forniti dall’Amministrazione, dei siti idonei ad ospitare nuovi impianti o potenziamenti di quelli esistenti ed effettuazione dei calcoli di impatto elettromagnetico per le diverse nuove soluzioni;

– Individuazione delle soluzioni e rappresentazione dei valori di impatto elettromagnetico previsionale in 3D, sullo scenario territoriale, a partire dai livelli esistenti ed integrati con le emissioni previste per i nuovi potenziali impianti;

– Integrazione/modifica del Regolamento Comunale, adeguato agli indirizzi dell’Amministrazione

– Relazioni tecniche contenenti: Piano territoriale per l’installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e assimilabili; Calcoli e rappresentazioni 3-D su mappa del territorio, dei livelli di impatto elettromagnetico previsionale determinato da tutti gli impianti attivi; Calcoli e rappresentazioni 3-D su mappa del territorio, dei livelli di impatto elettromagnetico previsionale dovuto a tutti gli impianti attivi, associati alle ipotesi di localizzazione dei nuovi potenziali impianti; ipotesi alternative analizzate e rappresentate per confronto; Presentazione preliminare all’Amministrazione di tutte le eventuali ipotesi alternative; Partecipazione ad assemblee civiche, per la presentazione e divulgazione dei contenuti del Regolamento rivolto a cittadini, comitati civici o ambientalisti; Assistenza triennale agli Uffici nella gestione amministrativa del Regolamento: analisi preliminari di istanze o pratiche, assistenza nella definizione di comunicazioni alle società richiedenti, effettuazione di calcoli e rappresentazioni complementari degli impatti elettromagnetici dei progetti proposti, note di commento a documentazione tecnica presentata; Supporto all’aggiornamento/integrazione al Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti in caso di intervenute modifiche normative o casistica giurisprudenziale; ed infine supporto nelle relazioni con gli operatori.