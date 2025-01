«Mi fai entrare? Una richiesta timida ma decisa, il cuore che batte forte in attesa di una risposta, la voglia matta di entrare nello stadio, la gioia immensa di essere dentro, fiero di correre da un gradone all’altro, a tifare per la squadra della città, la maglia biancazzurra che diventa tutt’uno con il cielo. La Fidelis Andria, il sogno di un ragazzino degli anni che furono…». E’ partita da questa riflessione e da una storia di vita vissuta la nuova iniziativa solidale e di sensibilizzazione in questo caso al tifo Fidelis da parte dell’associazione Scuola è Vita di Andria. L’iniziativa “di figlio in padre”, voluta dai soci con in testa il Presidente dell’associazione, Pietro Lamorte da sempre vicino ai colori biancazzurri, prevede degli accessi gratuiti di coppia riservati a figli e padri per ogni domenica in cui la squadra andriese giocherà al “Degli Ulivi”.

«Mi fai entrare? Una domanda retorica e impertinente – spiegano dall’Associazione “Scuola è vita” – una iniziativa rivolta a tutti i ragazzi che frequentano la scuola media, di età compresa tra gli 11 e i 14 anni e che vogliono rivivere l’esperienza dei ragazzini di un tempo che non avrà mai fine. Non vivranno l’emozione di cercarsi un padre allo stadio, ma potranno portare allo stadio il padre vero, vivendo insieme la magia della condivisione. Ogni domenica, a partire dal 5 gennaio 2025, e per tutto il girone di ritorno, saranno disponibili 4 ingressi di coppia, padre e figlio, anzi figlio e padre, per godersi il grande abbraccio familiare della Curva Nord. I referenti storici della tifoseria organizzata avranno la bontà e il piacere di accogliere le richieste e gestire l’assegnazione». Per aderire all’iniziativa, dunque, sarà possibile recarsi direttamente ai club del tifo organizzato andriese.