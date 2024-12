È calato il sipario sulla terza edizione del Futuro Anteriore Festival, la kermesse che ha animato la città di Andria per tutto il mese di dicembre. Una chiusura in grande stile, con un evento all’insegna della grande musica d’autore: il concerto della cantante Marina Rei, che ha emozionato il numeroso pubblico dell’Auditorium Baglioni.

Un emozionante viaggio musicale nella lunga carriera dell’artista romana, autrice di alcuni dei brani più conosciuti della musica italiana: in scaletta, intramontabili successi del passato, assieme a lavori più recenti della sua vasta produzione musicale. Oltre un’ora di spettacolo che ha trascinato la platea dell’auditorium, grazie alle note ed alla straordinaria voce della cantante e polistrumentista.

Una serata di festa per chiudere in grande stile il festival andriese, tornato con un’edizione che ha voluto celebrare proprio la musica, intesa come un linguaggio universale in grado di unire generazioni e culture diverse. Una manifestazione organizzata con il sostegno dell’amministrazione di Andria, e dedicata quest’anno ad un amico che non c’è più: il giovane funzionario comunale Alessandro D’Angelo, scomparso di recente.