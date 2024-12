Il regalo di Natale più bello è arrivato nell’ultima uscita dell’anno, coincisa con la prima partita ufficiale allo stadio “Sant’Angelo dei Ricchi” (in precedenza chiuso per lavori): vittoria per 1-0 contro la Virtus Molfetta. Così la prima squadra della Virtus Andria, militante in terza Categoria (girone BAT), ha salutato il 2024. In sette partite di campionato gli andriesi hanno raccolto 12 punti, bilancio di quattro vittorie e tre sconfitte. Al giro di boa la Virtus Andria, allenata da mister Salvatore Russo, è distante soli 4 punti dalla capolista Polisportiva Trani. Per un gruppo nato da pochissimi mesi è senz’altro un traguardo importante. Tanti i giovani, anche promesse non gratificate in altre realtà calcistiche e a caccia di un riscatto.

E proprio i giovani restano il fulcro della Virtus Andria. Valorizzarli con la speranza di scovare talenti. Stella polare che vede la società biancazzurra attiva anche nel settore giovanile e negli oratori.

Il gruppo della prima squadra è stato presentato a famiglie e sostenitori della Virtus in occasione dei saluti natalizi al centro sportivo “Lamapaola”. Ragazzi uniti e con tanta voglia di fare bene. Parola del capitano Fabio Conversano.

Il servizio.