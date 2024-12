Bisognerà attendere le indagini della Polizia Stradale, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, per capire esattamente cosa sia accaduto nella serata del giorno di Natale ad Andria quando un uomo di 45 anni è deceduto nell’incidente stradale sulla SP2 nei pressi dell’uscita verso Monte Faraone. Un impatto violentissimo che ha coinvolto principalmente due auto, una Fiat 600 ed una Fiat Panda oltre poi ad una Renault Megane che riportato danni soprattutto alla carrozzeria. Nello scontro la Fiat 600 ha anche preso fuoco mentre l’uomo alla guida della vettura è stato sbalzato all’esterno ed è morto sul colpo senza lasciare possibilità di intervento ai soccorritori del 118 arrivati sul posto. Sorte diversa, invece, per un occupante estratto a gran fatica dai soccorritori dalle lamiere dell’altra vettura, su cui viaggiavano in cinque, e dato inizialmente per deceduto mentre poi il pronto intervento dei sanitari ha permesso una complicata rianimazione ed il trasporto in ospedale. Due i feriti, dei sei complessivi, che restano comunque in condizioni gravi, uno ricoverato ad Andria, un 50enne di Bisceglie alla guida della Fiat Panda, e l’altro un 19enne trasferito al Policlinico di Bari. Sulla Megane, invece, viaggiavano in cinque tra cui due bambini di 9 e 6 anni.

Sul posto l’intervento anche dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia locale andriese per regolare il traffico rimasto bloccato dalle 20 all’una di notte per consentire soccorsi e ripristino della carreggiata. Una strada, quella provinciale, che in quel tratto andriese è particolarmente deteriorata e specialmente di sera pericolosa considerando che da anni ormai non sono in funzione le torri faro delle varie uscite cittadine. Motivo in più di pericolo anche i tanti danni ai guard rail laterali frutto di una assente manutenzione che si spera possa avvenire nei prossimi mesi da parte della Provincia BAT.

Una serata di Natale drammatica in città ad Andria se si considera che quasi contemporaneamente con l’incidente mortale sulla SP2 si è sfiorata la tragedia questa volta sulla SS170 a metà strada tra Andria e Castel del Monte. Qui un albero di grosse dimensioni è caduto improvvisamente sulla carreggiata attorno alle 19,30 colpendo un’auto in transito una Land Rover. Fortunatamente le due persone a bordo della vettura, a parte il grande spavento, non hanno avuto necessità di particolari cure. Particolarmente complesse, tuttavia, le operazioni di ripristino della strada considerato che l’incidente è avvenuto nei pressi di una curva molto pericolosa ed al buio. Sul posto anche i vigili del fuoco e personale dell’ANAS. Dopo diverse ore, anche in questo caso, ripristinata la normale circolazione stradale.