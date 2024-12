Come preannunciato e approvato in consiglio comunale, il servizio Asilo Nido comunale sarà affidato in concessione. E per questo il Comune di Andria– “Area Servizi ai Cittadini” in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.4882 del 23 dicembre 2024 ha bandito la gara a procedura aperta per l’affidamento in CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE ASILO NIDO “Gabelli” ubicato in Corso Europa Unita angolo Corso” – Durata 9 anni. Tutti i dettagli sono a questo link

Queste le informazioni sulla procedura di gara:

CIG DELLA PROCEDURA DI GARA :B4FD0A2C64