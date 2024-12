Tracciare un bilancio dell’anno, introdurre i nuovi iscritti, valorizzare i decani della professione e passare qualche ora in spensieratezza. E’ l’idea (riuscita) alla base della Festa dell’Architetto che anche quest’anno ha caratterizzato la fine dell’anno a cura dell’Ordine BAT. «Sicuramente festeggiamo un anno ricco di eventi formativi che l’ordine ha fatto anche di un certo livello, con ospiti anche internazionali – ha spiegato nel corso della serata a Tonnoconte ad Andria il Presidente dell’Ordine degli Architetti BAT Andrea Roselli – Abbiamo fatto tanti eventi con tanti crediti formativi e questa è la conclusione con l’obiettivo anche di fare pubbliche relazioni tra di noi, per fare gruppo, non sentirsi isolati».

Una festa in cui sono stati introdotti i 13 nuovi iscritti dell’anno oltre alle premiazioni per la 2^ edizione di Architetto Chef ed un momento di confronto sull’andamento dell’anno 2024 per la professione: «È un modo per ringraziare tutti i nostri iscritti per la partecipazione e soprattutto è un modo per conoscerci».

Menzione particolare anche per tutti i partner che stanno sostenendo con convinzione ed in numero sempre maggiore l’Ordine degli Architetti BAT: «Tutto questo avviene soprattutto grazie ai nostri sponsor – ha detto ancora l’arch. Roselli – che devo dire diventano sempre più numerosi e significa che stiamo facendo un buon lavoro».

Nel corso della serata andriese proiettati anche i video riassuntivi della lunga annata formativa oltre ai ringraziamenti al consiglio dell’Ordine ed alle commissioni che compongono la spina dorsale della professione. Il Presidente Roselli ha poi voluto lanciare il suo messaggio di augurio per il 2025: «Un augurio a tutti i nostri iscritti e alla professione dell’architetto e che il 2025 sia un anno proficuo per tutti».