Dal 30 dicembre il capolinea degli autobus non sarà più in largo Ceruti – come è stato fino ad oggi – ma in piazza Marinai d’Italia (vicino all’attuale comando di Polizia Locale). L’annuncio arriva da Palazzo di Città e dall’assessore alla Mobilità Pasquale Colasuonno.

«Lo spostamento – scrive Colasuonno – si è reso necessario perché devono essere cantierizzati i lavori di rigenerazione urbana possibili grazie ai finanziamenti Pinqua. In sostanza fra Largo Appiani e Largo Ceruti saranno costruite palazzine di edilizia popolare, aree verdi, parcheggi e asilo nido. Insomma sta per prendere il via un grossissimo intervento di rigenerazione di cui avremo modo di parlare via via, per adesso basti sapere che dall’anno nuovo gli autobus faranno capolinea – temporaneamente – in piazza Marinai d’Italia».