Nella settima e ultima gara del girone di andata di Terza Categoria Barletta-Andria-Trani, non che ultima gara dell’anno 2024 la Virtus Andria si regala un Natale sereno battendo per 1-0 la Virtus Molfetta tra le mura amiche del “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria. I biancoazzurri allenati da mister Salvatore Russo giocano finalmente sul sintetico della città federiciana (con una buona cornice di pubblico) questo anticipo al sabato contro una squadra la Virtus Molfetta che si è dimostrata quadrata ed arcigna.

La prima frazione di gioco è equilibrata, ne viene fuori un match combattuto e pieno di agonismo ma il risultato non si sblocca e si va al riposo a reti inviolate. Nella ripresa i padroni di casa approcciano meglio e fanno capire agli avversari di volere a tutti i costi l’intera posta in palio. Ci provano i biancoazzurri e come si dice “tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino”. Infatti il momento decisivo arriva dopo la mezz’ora con il cambio decisivo operato da mister Russo. Esce Gianmarco Scamarcio che pure si era dannato per trovare la via della rete ed entra il classe 2007 Christian Caterino. Tre minuti dopo arriva la rete che decide il match e il caso vuole che sia confezionata da due subentrati in campo: Emanuele Montrone (un altro classe 2007) illumina con un filtrante al bacio per l’accorrente Christian Caterino che in velocità di inserisce e trova la conclusione vincente battendo l’estremo difensore ospite, Amato. Una rete che fa esplodere di gioia i biancoazzurri e i tifosi sugli spalti. La Virtus Molfetta cerca di reagire ma non crea mai veri pericoli verso la porta difesa da Khadim Diakhate, portiere senegalese all’esordio in maglia biancozzurra. Così il match termina 1-0 per la Virtus.

Una vittoria voluta e meritata quella degli andriesi che con la loro freschezza hanno avuto la meglio sull’esperta formazione ospite. Dopo due sconfitte consecutive i biancoazzurri tornano alla vittoria e si regalano un Natale sereno concludendo il girone di andata a quota 12 punti, frutto di 4 vittorie e 3 sconfitte. Modo migliore di chiudere il 2024 non poteva esserci. Ora ci saranno le festività con conseguenti soste, si tornerà in campo il 12 gennaio 2025 con un’altra gara interna al “Sant’Angelo dei Ricchi” quando per la prima di ritorno ad Andria arriverà il Borgovilla Calcio Sport Barletta.

VIRTUS ANDRIA VS VIRTUS MOLFETTA 1-0

VIRTUS ANDRIA: Diakhate, Loconte (62′ Montrone), Fortunato, Frezza, Di Bari, Scamarcio D., Fatone (57′ Caterino F.), Conversano, Memeo (94′ Losito), Scamarcio G. (79′ Caterino C.), Acquaviva. A disposizione: Leonetti N., Moschetta, Calvano, Leonetti D., Martinelli. All. Salvatore Russo

VIRTUS MOLFETTA: Amato, De Gennaro, Serino (86′ La Mastra), Minervini G. (86′ Muscio), Manè, Tota (91′ Giancaspro), Mininni, Di Terlizzi, Celentano (55′ Guadagno), De Candia, Minervini N. A disposizione: Xhafaj, Caradonna, Camporeale, Cassano, Pansini. All. Cosimo La Forgia

ARBITRO: Luca Carmine Fiorella della sezione di Barletta

MARCATORI: 82′ Caterino C.

NOTE: ammoniti Scamarcio D., Frezza, Montrone, Acquaviva (VA), De Gennaro (VM)