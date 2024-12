Lo scorso 6 dicembre, presso la multisala Cinemars di Andria, si è rinnovato l’appuntamento con il tradizionale concerto di solidarietà promosso dalla Fondazione Pugliese per le Neurodiversità con il sostegno di CSA. L’evento ha visto protagonista il “Jubilee Gospel Singers”, primo coro gospel nato in Puglia e tra i primi tre in Italia, fondato nel 1989 da Mario Petrosillo. Con oltre 35 anni di attività, il coro continua a offrire performance coinvolgenti ispirate alle atmosfere di Harlem, portando in scena un repertorio che unisce il gospel tradizionale a una forte carica spirituale.

L’intensa voce di Luciana Negroponte e il talento degli altri componenti del gruppo hanno incantato i circa 400 ospiti e sostenitori presenti, regalando momenti di profonda emozione. L’evento è stato un’occasione non solo per celebrare un altro anno di successi per la Fondazione, ma anche per guardare con entusiasmo ai progetti futuri.

«Anche quest’anno – ha dichiarato la prof.ssa Claudia Figliolia, componente cda della Fondazione – abbiamo condiviso il nostro concerto di auguri con nuovi e vecchi amici. Questo appuntamento è per noi un momento speciale: ci permette di salutare con gratitudine le attività realizzate, come i summer camp, i convegni, i laboratori creativi e gli incontri istituzionali, la formazione, ma anche di annunciare le nuove progettualità che ci attendono, sempre in continuità con quanto costruito finora».

L’avv. Francesco Bruno, presidente della Fondazione, ha sottolineato: «Il nostro concerto annuale rappresenta non solo un’occasione per fare il punto sulle attività messe in campo, ma anche per condividere i nostri obiettivi futuri, sempre più ambiziosi. Il progetto del centro di eccellenza nella città federiciana è per noi un traguardo importante e, ci auguriamo, presto possa essere una realtà concreta ed un vanto per l’intero territorio. Nel frattempo, rinnoviamo a tutti i nostri migliori auguri per un sereno Natale e un felice anno nuovo».

A simbolo della serata, il gadget solidale della Fondazione, una mattonella con l’incisione: “Ogni pezzo è importante, ogni differenza un valore. Costruiamo insieme un luogo di speranza e opportunità”, ha ricordato a tutti i presenti l’importanza della solidarietà e dell’impegno condiviso.